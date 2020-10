Belgische vicepremier Wilmès test positief op virus

De Belgische vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft naar eigen zeggen het coronavirus onder de leden. Ze is positief getest. Ze denkt dat ze het in familiekring heeft opgelopen, omdat ze buitenshuis voorzorgsmaatregelen had genomen.

De 45-jarige Waalse liberaal Wilmès was tot 1 oktober bijna een jaar lang de eerste vrouwelijke premier van België. Sindsdien is ze minister en vicepremier in het kabinet van Alexander De Croo. Wilmès is niet de enige vooraanstaande politicus die in België positief is getest. Zo is bij onder anderen de Waalse premier en Wilmès’ partijgenoot Pierre-Yves Jeholet en de premier van de regio Brussel, Rudi Tervoort, het virus vastgesteld.