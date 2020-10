Iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Van die patiënten liggen er 352 op de intensive care, een stijging van 7 ten opzichte van de dag ervoor, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De meeste mensen met Covid-19 liggen op een verpleegafdeling.

Vanwege de drukte zijn het afgelopen etmaal 24 patiënten overbracht naar ziekenhuizen in andere regio’s. In steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden liggen veel coronapatiënten in het ziekenhuis.

‘Het aantal opgenomen covidpatiënten is in de afgelopen 24 uur licht gestegen, waarbij net als in de voorgaande dagen de stijging op de ic naar verhouding groter was dan de stijging in de kliniek. We hebben momenteel nog voldoende capaciteit om patiënten in Nederland op te vangen, er zijn nog geen patiënten verplaatst naar Duitsland”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.