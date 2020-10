Brabants Bravis Ziekenhuis stelt alle geplande operaties uit

Het Bravis ziekenhuis, met vestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom, stelt alle geplande operaties vanaf maandag uit. De reden is de hoge toestroom van coronapatiënten en een hoog ziekteverzuim onder medewerkers.

Volgens het ziekenhuis zitten er zo’n 240 medewerkers ziek thuis of zijn thuis in quarantaine vanwege besmette huisgenoten. ‘De druk op de zorg neemt toe, ook in het Bravis ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten in de kliniek is hoog en ook het aanbod van coronapatiënten op de Spoedeisende Hulp neemt toe”, aldus het Bravis.

Vanaf maandag worden er alleen acute en oncologische ingrepen gedaan. ‘In de loop van de week wordt gekeken of verdere maatregelen nodig zijn of dat er andere mogelijkheden zijn voor de continuïteit van de zorg”, aldus het ziekenhuis.

Op dit moment liggen er 35 coronapatiënten met bewezen corona in het ziekenhuis, van wie 5 op de intensive care.