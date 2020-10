Maas beklemtoont dat Duitsland patiënten uit EU opneemt

De buitenlandminister van de Bondsrepubliek, Heiko Maas, heeft beklemtoond dat zijn land bereid is coronapatiënten uit andere landen van de Europese Unie in ziekenhuizen op te nemen. ‘Als er bij onze buren bij de verzorging van coronapatiënten als gevolg van de toename van het aantal gevallen problemen ontstaan, dan bieden we natuurlijk snel onze hulp aan, als onze capaciteit dat toestaat”, zei Maas zaterdag.