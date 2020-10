CDA wil dat Rutte zich persoonlijk bemoeit met toekomst Nedcar

Premier Mark Rutte moet zich er persoonlijk voor inspannen dat autofabriek VDL Nedcar een nieuwe opdrachtgever krijgt, om de toekomst van de fabriek veilig te stellen, vindt coalitiepartij CDA. Volgens Kamerlid Mustafa Amhaouch is het besluit van BMW om geen Mini Countrymans meer te laten maken zo ingrijpend voor de economie, dat het 'Chefsache' zou moeten zijn voor het kabinet.

Door de beslissing van BMW staan duizenden banen op de tocht, en moet de Limburgse economie een harde klap incasseren. Het CDA vraagt daarom een actieplan van het kabinet. In dat plan moet volgens de christendemocraten ook gekeken worden naar andere behoeften in de regio, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur.

"Dit is pijnlijk nieuws voor VDL Nedcar en zijn werknemers wier toekomst hiermee een stuk onzekerder is geworden. VDL Nedcar is een belangrijke economische speler waar veel Limburgers hun boterham verdienen", zegt Amhaouch. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) heeft al aangegeven VDL Nedcar te willen helpen met de zoektocht naar een nieuwe klant om de toekomst van het bedrijf zeker te stellen.

"Ik zal erop toezien dat hier ook écht werk van wordt gemaakt", belooft Ahmhaouch.