Ardern lijkt af te steven op grote overwinning in Nieuw-Zeeland

Premier Jacinda Ardern en haar regerende Labourpartij lijken af te stevenen op een grote overwinning in de verkiezingen in Nieuw-Zeeland. Na het tellen van ruim 50 procent van de stemmen gaat Labour aan kop met 49,7 procent van het aantal stemmen. Oppositiepartij National Party volgt met circa 26 procent van de stemmen op ruime afstand.

De verkiezingen van zaterdag zijn een maand later dan de bedoeling was. De gang naar de stembus werd uitgesteld vanwege een nieuwe uitbraak van het coronavirus in het land, maar die is inmiddels onder controle.

De populaire Ardern zou met haar partij volgens deze tussentijdse uitslag ongeveer de helft van de 120 zetels in het parlement gaan bezetten. Zij wordt daarmee onder meer beloond voor haar succesvolle aanpak van de uitbraak van het coronavirus.

Arderns huidige coalitiepartner New Zealand First doet het minder goed. Volgens de eerste stembusuitslagen lijkt die partij met 2,3 procent van de stemmen niet eens de kiesdrempel van 5 procent te halen.