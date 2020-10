OM bekijkt mogelijke link oude verkrachtingszaak met Jos B.

Het Openbaar Ministerie in Limburg bekijkt een aangifte van verkrachting uit 1990 opnieuw. Het gaat daarbij om de verkrachting van een 13-jarige jongen in Nuth. Justitie onderzoekt of die te maken heeft met Jos B., verdacht van het ontvoeren, seksueel misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998.

Een woordvoerster van het OM Limburg bevestigde zaterdag berichtgeving hierover in De Limburger. De zaak kwam aan het rollen door een publicatie op de website Femke Fataal. Die schreef eerder deze week dat de 13-jarige jongen op 15 februari 1990 werd verkracht niet ver van de plek waar Jos B. in 1984 en 1985 drie kinderen aanrandde. B. werd daarvoor aangehouden, maar de zaak werd geseponeerd met een proeftijd van twee jaar. Bovendien moest B. in therapie gaan bij het Riagg om te leren omgaan met zijn pedofiele gevoelens, wat hij ook deed.

De toen 13-jarige jongen deed samen met zijn moeder in 1990 aangifte van verkrachting, maar een dader is nooit gepakt. Door de publicatie eerder deze week hierover in Femke Fataal gaat het OM bekijken of die aangifte achterhaald kan worden. ‘We hebben die nog niet gevonden”, zei de woordvoerster van het OM zaterdag.

Melding

In 2018 meldde het slachtoffer zich opnieuw bij de politie toen Jos B. in de publiciteit kwam na een getuigenoproep, en niet veel later in Spanje werd aangehouden. Het slachtoffer zag overeenkomsten tussen de verkrachtingen in 1984 en 1985 en hetgeen hem in 1990 is overkomen. En dus belde hij de politie. Die melding bleef twee jaar geleden echter liggen. ‘Het ging om een tip net als zovele”, zei de woordvoerster van het OM zaterdag.

De woordvoerster zei verder dat dit een aparte zaak is en niet wordt betrokken bij het onderzoek Nicky Verstappen. Daarover vond vrijdag de laatste zittingsdag plaats. Tegen B. werd in deze zaak 15 jaar gevangenisstraf en tbs geëist. De uitspraak in deze zaak is op 20 november.