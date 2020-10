Maastunnel ook weer open voor voetgangers

De Maastunnel in Rotterdam is vanaf zaterdag ook weer open voor voetgangers. De renovatie van de voetgangerstunnel duurde elf maanden en was het laatste deel dat nog moest worden opgeknapt.

De renovatie van de Maastunnel begon in juli 2017 met de tunnels voor gemotoriseerd verkeer. Die werkzaamheden waren vorig jaar klaar. Het werk aan de fietstunnel werd eerder dit jaar na zeven maanden afgerond.

In de voetgangerstunnel werden de vloer, de wanden en het plafond aangepakt. Zo zijn de tegels vervangen en zijn er ledlampen opgehangen. De tunnel werd volledig afgesloten, omdat de bouwvakkers verf met de giftige stof chroom-6 erin moesten weghalen en het asbest moest worden geïsoleerd.

De gemeente Rotterdam had 262 miljoen uitgetrokken voor het project. De kosten zijn volgens een woordvoerder van de gemeente binnen dat bedrag gebleven.

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus kan de gemeente Rotterdam geen feestelijke opening houden voor de voetgangerstunnel. Dat was vorig jaar nog wel het geval toen de autotunnel weer openging.

Rotterdammers die lopend of met de fiets naar de overkant van de Maas moesten, konden de afgelopen elf maanden gratis gebruikmaken van een veerdienst.

De Maastunnel is de oudste fiets- en autotunnel en de eerste afgezonken tunnel van Nederland. Rotterdam begon met de bouw in 1937. De tunnel was in 1942 klaar voor gebruik.