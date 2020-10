12 jaar geëist tegen Curaçaos echtpaar dat stagiaire ontvoerde

Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft vrijdag twaalf jaar gevangenisstraf geëist tegen een man en een vrouw die ervan verdacht worden op 25 augustus vorig jaar een toen 17-jarige Nederlandse stagiaire te hebben ontvoerd. De twee zouden het meisje ook hebben beroofd, aangerand en als voor dood van de rotsen in zee gegooid. Het meisje overleefde die nacht door zich in het water schuil te houden onder een rots.

Het gaat om een Nederlandse stagiaire die speciaal voor de behandeling van de zaak terug is gekomen naar Curaçao. Tijdens een regiezitting in januari heeft ze haar kant van het verhaal in de rechtbank verteld. De twee verdachten, Shelomi P. (30) en Azanahil M. (34), zouden haar een lift hebben gegeven en daarna hebben gedwongen geld van haar rekening te pinnen. Ook hebben ze geweld tegen haar gebruikt. De stagiaire had het gevoel in een nachtmerrie te zijn beland.

Nadat het meisje midden in de nacht in de zee was gegooid, wist ze uiteindelijk zwemmend een strand te bereiken. Daar hielp een vrouw haar en bracht haar naar de politie. Via de beveiligingsbeelden bij de bankautomaten waar de stagiaire werd gedwongen te pinnen, zijn de daders uiteindelijk gepakt.

De twee hebben in een regiezitting schuld bekend, maar vrijdag gaven ze aan dat het meisje drugs bij hen wilde kopen, maar geen cash geld bij zich had en daarom geld ging pinnen. Dat is volgens de man de reden waarom hij samen met haar op beelden van een pinautomaat is te zien. Ze ontkennen haar te hebben ontvoerd, aangerand of van de rotsen te hebben gegooid. Volgens het OM is de ontvoering en mishandeling echter bewezen. Op 6 november doet de rechter uitspraak.