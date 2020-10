Obama gaat campagne voeren voor partijgenoot Biden

Biden was onder Obama acht jaar vice-president. Zowel de Democraten als Republikeinen zetten in de aanloop naar de presidentsverkiezingen steeds zwaarder in op hun campagnes in Pennsylvania, de staat ten westen van de stad New York. De strategen van de partijen denken dat een overwinning in die staat essentieel is.

Obama gaat op 21 oktober voor de Biden-campagne naar de hoofdstad van de staat, Philadelphia. Wat hij precies gaat doen wordt later bekendgemaakt. Obama was Biden al te hulp geschoten met een videocampagne. De voorganger van Donald Trump roept kiezers op toch echt te gaan stemmen.

Biden was vrijdag negatief bij een nieuwe coronatest. De Democraat wordt met enige regelmaat getest, zeker nadat president Donald Trump begin deze maand besmet bleek met het virus. Hij is inmiddels hersteld.