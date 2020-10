Bijna 22 miljoen Amerikanen hebben al gestemd

Bijna 22 miljoen Amerikanen hebben inmiddels hun stem voor de presidentsverkiezingen op 3 november uitgebracht, via de post of door hun stembiljet vervroegd in te leveren.

De cijfers van het Elections Project betekenen dat ruim 15 procent van het totale aantal stemmen bij de verkiezingen in 2016 is uitgebracht. Er zijn bijna vier keer zoveel vervroegde stemmen uitgebracht als vier jaar geleden rond deze tijd.

Dat veel meer mensen dit jaar hun keuze tussen zittend president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden via briefstemmen zouden vastleggen was al duidelijk. Een verklaring is dat kiezers drukte bij de stembureaus willen vermijden, maar volgens het Elections Project speelt ook een rol dat veel mensen hun keuze al hebben gemaakt.

Overigens kan in sommige staten al in persoon worden gestemd. Bijvoorbeeld in Georgia moesten mensen een tijd in de rij staan.

De verwachting is dat ongeveer 150 miljoen Amerikanen hun stem uitbrengen, 65 procent van alle stemgerechtigden. In de peilingen staat Biden voor op Trump, maar in sommige ‘swing states’ zijn de verschillen klein.