Cafés en restaurants in België gaan vanaf maandag vier weken dicht. In de strijd tegen het coronavirus wordt in het hele land ook een avondklok van kracht. Mensen mogen zonder goede reden niet buiten zijn tussen middernacht en 05.00 uur ’s ochtends.

Dat is beslist tijdens overleg tussen federale en Vlaamse topministers, melden Belgische media.