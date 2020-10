Onderzoek rekeningrijden: minder CO2, files, gereden kilometers

In het onderzoek zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Volgens het uiterste scenario kan de maatregel 24 procent van zowel CO2 als stikstof schelen. Ook zouden de ‘verloren uren’ door files worden teruggedrongen met maximaal 68 procent. Daarnaast zou men de auto vaker laten staan en daardoor tot 15 procent minder kilometers maken.

Deze kabinetsperiode wordt nog geen besluit genomen over de maatregel. Sowieso duurt de implementatie ervan nog minstens 9 tot 10 jaar, schrijft staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer.

Coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis zijn niet meegenomen in het onderzoek. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is er nu minder verkeer omdat meer mensen thuiswerken. Zij roept werkgevers op flexibeler om te gaan met werktijden zodat er in de spits minder files zijn.

De minister, die altijd tegenstander van rekeningrijden is geweest, wil dat ook elektrische rijders gaan betalen als rekeningrijden wordt ingevoerd. ‘Anders is het niet eerlijk.’ Wel biedt het rapport volgens haar ‘bouwstenen’ voor de komende kabinetsformatie.