Poetin stelt voor verdrag beperking kernwapens jaar te verlengen

De Russische president Vladimir Poetin heeft voorgesteld het nieuwste Verdrag voor Vermindering van Strategische Nucleaire Wapens (START) zonder voorwaarden te stellen nog een jaartje te verlengen. Het is het laatste akkoord tussen Moskou en Washington over kernwapens en bewapening dat nog van kracht is als gevolg van twisten tussen de twee grootmachten.

Poetin heeft de verlenging tijdens beraad in het Kremlin met zijn veiligheidsraad voorgesteld. Hij hoopt dat dit ruimte biedt in de onderhandelingen over de kwestie met de VS.

Het eerste START-verdrag werd vijf maanden voor de ineenstorting van de Sovjet-Unie, eind 1991, getekend. Het is opgevolgd door aangepaste versies, START II (1993), SORT (2002) en het nieuwe START-verdrag (2010). Dat laatste loopt in februari af.

VS-onderhandelaar Marshall Billingslea meldde eerder deze week dat de regeringen in Moskou en Washington ‘op de hoogste niveaus’ een ‘principeakkoord’ hebben bereikt over verlenging van het kernwapenbeheersingsverdrag. Zijn Russische gesprekspartner Sergej Riabkov weersprak dat. Hij noemde de Amerikaanse voorwaarde om het Russische arsenaal te beperken of bevriezen onacceptabel.

Het verdrag schrijft voor dat beide landen hun nucleaire wapenvoorraden beperken tot 1550 operationele kernkoppen.