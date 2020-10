Koning Willem-Alexander is vrijdagmiddag in Griekenland aangekomen om daar vakantie te vieren. Hij vloog aan het eind van de middag met het regeringstoestel naar zijn vakantieadres. Dat melden ingewijden. De koning heeft een vakantiehuis in Griekenland. Of zijn gezin mee is gereisd, is niet bekend.

Het vasteland van Griekenland, waar het vakantiehuis staat, heeft code geel. De Griekse eilanden hebben code oranje.