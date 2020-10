Aantal passagiers op Schiphol blijft in september extreem laag

Het aantal passagiers dat Schiphol in september verwerkte, is nog steeds een fractie van het jaar daarvoor, meldt de luchthaven. In september reisden er bijna 1,4 miljoen passagiers via Schiphol, terwijl dat er in 2019 bijna 6,5 miljoen waren. Dat is bijna 80 procent minder mensen.

Hiermee was de terugloop wel iets minder dan een maand eerder. In augustus lag het aantal passagiers nog ruim 70 procent lager dan een jaar eerder. Bezien over de eerste negen maanden heeft Schiphol dit jaar 68 procent minder reizigers over de vloer gehad.

Er gaan de laatste tijd ook nog steeds beduidend minder vluchten. Een vakantie in het buitenland is momenteel nauwelijks mogelijk. Op een paar landen in Europa na, kleurt de hele wereld (code) oranje op de reisadviespagina van Buitenlandse zaken. Reizen kan nog naar onder meer Duitsland, sommige delen van Frankrijk, het vasteland van Griekenland, Italië, Oostenrijk, Portugal en Zweden. De verwachting is dat het vliegverkeer op zijn vroegst in 2023 en mogelijk pas in 2025 weer op het niveau van vorig jaar zal zijn.