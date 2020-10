Vakbond wil niet-lesgevende volwassenen weren uit scholen

Onderwijsvakbond AOb wil dat scholen in verband met het coronavirus alle volwassenen uit de schoolgebouwen weren die niets te maken hebben met lesgeven. De bond vraagt het kabinet verplicht te stellen dat ouderavonden, studiedagen, en vergaderingen met collega’s in de virtuele ruimte worden gedaan en dat ouders van leerlingen voorlopig niet in de schoolgebouwen welkom zijn.

Volgens de bond neemt sinds het aankondigen van de laatste maatregelen van het kabinet de ongerustheid in het onderwijs toe. ‘Als vakbond voor onderwijspersoneel willen wij ook graag dat het onderwijs kan doorgaan, maar dat moet wel zo veilig mogelijk. Laat onderwijs alleen nog het lesgeven zijn en schrap alle zaken die niet fysiek hoeven,’ aldus Jelmer Evers, vicevoorzitter van de AOb.

De bond zegt dat het onderwijspersoneel verdeeld is over de coronamaatregelen. Evers: ‘Sommige leden willen de scholen koste wat kost openhouden, anderen zouden liever zien dat ze morgen dichtgaan. En dan is er een grote middengroep die wel wil dat de scholen open blijven, maar die zich ook zorgen maken over hun veiligheid, die van hun leerlingen en van hun naasten.’

De vakbond CNV Onderwijs roept vrijdag schoolbesturen op om leraren alleen in te zetten voor het lesgeven om ze te beschermen tegen overbelasting.