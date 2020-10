‘Coronahelikopter’ gaat vanaf maandag weer vliegen

De Lifeliner 5, de speciaal voor vervoer van ernstige coronapatiënten ingerichte traumahelikopter, gaat vanaf maandag weer vliegen vanaf vliegbasis Volkel in Noord-Brabant. Het academische ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen zorgt samen met mobiele medische teams van andere ziekenhuizen voor de bemanning met een spoedarts en een speciale verpleegkundige, aldus het ziekenhuis en ANWB Medical Air Assistance, operator van de traumahelikopters die in Nederland vliegen.

De helikopter die nu coronapatiënten gaat vervoeren die intensieve zorg nodig hebben, is gewoonlijk in gebruik om ernstig zieke patiënten op te halen vanaf de Waddeneilanden. In het voorjaar is deze traumahelikopter ook ingezet voor coronavervoer in Nederland en Duitsland. Toen zijn tot eind mei 66 coronapatiënten uit heel Nederland overgebracht naar Duitse ziekenhuizen.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding LCPS selecteert welke patiënten naar Duitsland worden gebracht. Daar zijn op dit moment op intensive care-afdelingen 71 bedden beschikbaar voor Nederlanders. Waarschijnlijk worden dit weekeinde al patiënten met een ambulance over de weg naar Duitse ziekenhuizen gebracht.