De rechtbank in Maastricht doet op 20 november uitspraak in de zaak tegen Jos B. De Limburger wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Er is een celstraf van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging tegen hem geëist. Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak.