ABP betaalt 100 miljoen aan achterstallig pensioengeld alsnog uit

Het gaat om tweeverdieners die vóór 1995 gelijktijdig met hun partner pensioen hebben opgebouwd. Bij ABP konden zij aanspraak maken op een speciale aanvulling op hun pensioen. In veel gevallen haalde het fonds de gegevens die nodig waren voor de aanvulling gewoon uit de eigen administratie. De aanvulling werd dan automatisch verstrekt. Maar als een van de partners pensioen opbouwde bij een ander pensioenfonds, had ABP geen weet van het recht op aanvulling en moest deze aangevraagd worden. Veel ABP-gepensioneerden wisten dit niet.

Gemiddeld leidt de aanvulling tot een pensioenverhoging van 900 euro bruto per jaar, aldus het televisieprogramma. Omdat er vaak jarenlang recht bestond op de aanvulling, wordt een deel ervan uitbetaald in de vorm van een nabetaling. Dit leidt in de meeste gevallen tot eenmalige bedragen van meer dan 10.000 euro per gepensioneerde.

Aanvragen

Sinds MAX Ombudsman Rogier de Haan de kwestie begin dit jaar aankaartte heeft ABP nog 22.000 aanvragen binnengekregen voor de aanvulling. Daarvan zijn er al 14.000 beoordeeld. Bij 6000 gevallen is vastgesteld dat er inderdaad nog een aanvulling toegekend moet worden. Met de resterende 8000 aanvragen is ABP nog bezig. Ook is het nog mogelijk om alsnog een aanvraag in te dienen.

De Haan heeft naar eigen zeggen een dubbel gevoel over de zaak. Hij is blij dat ABP alsnog tot uitkering van het geld overgaat, maar vindt het een slechte zaak dat er nog steeds duizenden mensen zijn die hierover nog op een antwoord van ABP wachten.