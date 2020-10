Johnson: Britten moeten zich voorbereiden op no-dealbrexit

Het Verenigd Koninkrijk moet zich voorbereiden op een vertrek uit de Europese Unie zonder handelsakkoord. Dat heeft premier Boris Johnson gezegd, nadat brexitonderhandelaar David Frost donderdag al teleurgesteld was in de Europese houding bij de recentste gespreksronde.

Als de EU niet ‘fundamenteel’ van houding verandert, zal het Verenigd Koninkrijk zich voorbereiden op een handelsrelatie naar ‘Australisch model”, zei Johnson in een korte persconferentie. Australië en de EU hebben op dit moment geen akkoord over vrijhandel. Op de vraag of Johnson met deze aankondiging nu ook wegloopt van verdere onderhandelingen met de EU, antwoordde de premier ontwijkend.