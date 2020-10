Het blijft rustiger worden op de weg en in het openbaar vervoer

Nederlanders stapten deze week weer minder in een auto, trein, bus, tram, metro of op een veerpont. Daarmee lijken ze gehoor te geven aan het dringende verzoek van het kabinet om waar mogelijk thuis te werken en minder te reizen. Dat blijkt uit cijfers van ov-chipkaartbedrijf Translink en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

Afgelopen maandag stapten reizigers 1,9 miljoen keer in bij het openbaar vervoer. Voor het eerst sinds eind augustus dook het aantal check-ins onder de 2 miljoen op een doordeweekse dag. Dinsdag en woensdag lag het aantal check-ins weer onder deze grens. Daarmee stapten zo’n 60 procent minder Nederlanders in een trein, bus, tram, metro of op een veerpont vergeleken met dezelfde dag in 2019.

Ook op de weg wordt het met de week rustiger. Deze week reden op een doordeweekse dag tussen 08.00 en 09.00 uur gemiddeld 524 auto’s voorbij op een druk verkeerspunt. Vorige week waren dat er nog 559 en de week daarvoor 584. Dat baseert de NDW op metingen bij tweehonderd locaties verspreid over het land, met name snelwegen.

Google

Ook aan de locatiegegevens die Google bijhoudt is te zien dat mensen meer thuisblijven. Mensen gingen vorige week minder naar kantoor dan een week eerder. Ook gingen zij minder op stap. Ze lieten zich minder zien in plekken als restaurants, winkelcentra en bioscopen. Deze week is de horeca vanaf donderdag gesloten.

Ga voor een interactieve graphic naar https://t.localfocus.nl/anp/?4ebe6ee. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.