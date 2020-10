Van Dissel en Gommers beantwoorden vragen over coronavaccin

Wanneer werkt een medicijn tegen corona goed genoeg? Hoe kan een coronavaccin veilig zijn, als het proces nu zo snel gaat? Het zouden zomaar vragen over coronamedicijnen kunnen zijn die bij de Nederlander leven, denkt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Daarom wordt op donderdagavond 5 november een YouTube-livestream georganiseerd over het coronavirus, met als onderwerp medicijnen en vaccins.

Experts geven die avond, gepresenteerd door Jeroen Pauw en Ajouad el Miloudi, uitleg over hoe het ervoor staat en wat we kunnen verwachten. Diederik Gommers (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, NVIC), Ton de Boer, de voorzitter van het CBG en directeur Infectieziektebestrijding Jaap van Dissel van het RIVM beantwoorden vragen van mensen thuis.

Ton de Boer, voorzitter van het CBG, vindt het belangrijk dat er meer uitleg komt: ‘Er zijn nu twee medicijnen tegen het coronavirus goedgekeurd en we zijn inmiddels ook begonnen met de beoordeling van de eerste vaccins. Wij begrijpen dat hier veel vragen over zijn en vinden het dan ook belangrijk dat iedereen in deze tijd de mogelijkheid krijgt om deze vragen te stellen aan deskundigen.’

De interactieve online uitzending ‘Het Grootste Coronaspreekuur: medicijnen & vaccins’ vindt plaats op donderdag 5 november van 19.30 uur tot 21.30 uur op YouTube en is voor iedereen toegankelijk.