Europese landen zien weer forse stijging coronabesmettingen

Europese landen hebben opnieuw forse stijgingen gemeld van het aantal coronabesmettingen. Niet eerder is in Duitsland, Tsjechië, Rusland en Kroatië in een etmaal bij zo’n groot aantal mensen vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hadden opgelopen. Polen registreerde de grootste stijging van het dodental sinds het begin van de pandemie.