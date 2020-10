RIVM: angst om besmet te raken neemt toe

Mensen maken zich steeds meer zorgen dat zij ook het coronavirus kunnen oplopen, nu het aantal besmettingen stijgt. Een op de vijf mensen denkt in de komende tijd waarschijnlijk besmet te worden. Dat is bijna twee keer zoveel als een maand geleden.

In een enquête van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt de helft van de ondervraagden bezorgd te zijn. Drie op de tien mensen voelen zich hulpeloos en bang en zijn gestrest. Volgens het RIVM is dit vergelijkbaar met het gevoel onder Nederlanders in april, tijdens de eerste coronagolf.

De enquête is begin oktober gehouden onder bijna 48.000 mensen. Zij gaven hun antwoorden na de maatregelen die op 29 september waren aangekondigd en voor de strengere regels van deze week.

Draagvlak

Meer dan negen op de tien mensen steunen richtlijnen als 1,5 meter afstand houden en drukke plekken mijden. Het draagvlak is hoger dan tevoren, aldus het RIVM. Daarnaast vinden veel mensen het belangrijk om thuis te blijven bij gezondheidsklachten, maar is het lastiger om de daad bij het woord te voegen. Van de mensen met corona-achtige klachten is maar 29 procent thuisgebleven.

Zes op de tien mensen zeggen dat ze thuisblijven als het coronavirus is vastgesteld bij een huisgenoot. De helft van de ondervraagden zou luisteren naar het advies van de GGD om thuis te blijven. Sommigen gaan het huis uit omdat ze niet thuis kunnen werken of omdat ze boodschappen moeten doen, maar er zijn ook mensen die denken dat het niet risicovol is, aldus het RIVM.

Het vertrouwen in de aanpak van de overheid daalt. Iets meer dan de helft vindt dat de overheid besluiten goed uitlegt. Een paar maanden geleden was dit bijna 80 procent. Over het algemeen blijft het draagvlak echter hoog, concludeert het RIVM.