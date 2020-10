Rotterdams restaurant Joelia beëindigt hotel-diner-arrangementen

Het Rotterdams sterrenrestaurant Joelia is per direct gestopt met de hotel-diner-arrangementen die het aanbood. Dat heeft Mario Ridder van Joelia vrijdag gemeld. Hij zei dat dit besluit is genomen in goed overleg met de gemeente Rotterdam.

Joelia aan de Coolsingel bleef ondanks de coronamaatregelen toch mensen ontvangen omdat ze via het naastgelegen Hilton Hotel naar binnen konden. Voor 10 euro extra werden ze daar dan als hotelgast geregistreerd.