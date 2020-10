‘Japan wil vervuild water Fukushima in zee lozen’

De Japanse regering wil vervuild koelwater uit de verwoeste kerncentrale Fukushima in zee lozen. Dat zal waarschijnlijk later deze maand formeel bekend worden gemaakt, berichten Japanse media. Minister Hiroshi Kajiyama (Industrie) benadrukt dat nog geen besluit is genomen, maar dat gaat volgens hem wel snel gebeuren.

Elektriciteitsbedrijf Tepco zou in totaal meer dan een miljoen ton vervuild water hebben opgeslagen sinds de ramp bij de kerncentrale. Die is in 2011 getroffen door een zware aardbeving en een tsunami. Het koelwater dat destijds is gebruikt zit momenteel in enorme opslagtanks. Het zou de bedoeling zijn het water te filteren en er veel radioactief materiaal uit te halen.

Het wegwerken van het water is een hoofdpijndossier voor de Japanse regering. Experts adviseerden eerder dit jaar om het in zee te pompen, maar Japanse vissers voelen daar niets voor. Zij vrezen dat zo’n maatregel slecht kan uitpakken voor hun beroepsgroep. Zo legde Zuid-Korea na de kernramp de import van vis uit het gebied bij Fukushima stil.