‘Meer dan 8 miljoen coronabesmettingen vastgesteld in VS’

Het aantal coronabesmettingen dat is vastgesteld in de Verenigde Staten is de 8 miljoen voorbij. De autoriteiten registreerden in minder dan een maand tijd een miljoen nieuwe coronagevallen, becijferde persbureau Reuters. Het dodental staat op 217.000.

Het virus grijpt volgens de laatste cijfers overal in het land om zich heen. In de VS zijn afgelopen woensdag 60.000 besmettingen vastgesteld, het hoogste aantal sinds 14 augustus. Op donderdag maakten tien staten melding van een recordaantal nieuwe coronabesmettingen.

In Wisconsin sloeg de minister van Volksgezondheid van de staat alarm over het groeiende aantal besmettingen. ‘Er liggen nu meer dan 1000 patiënten in het ziekenhuis met Covid-19. In sommige gebieden in onze staat is 90 procent van de intensivecarebedden bezet”, waarschuwde bewindsvrouw Andrea Palm.

Verdrievoudigd

De autoriteiten in het circa 5 miljoen inwoners tellende Wisconsin hebben een veldhospitaal geopend bij Milwaukee. Daar worden patiënten met het virus ondergebracht. ‘De afgelopen zes weken is ons gemiddelde dagelijkse dodental meer dan verdrievoudigd”, aldus Palm.

Californië heeft landelijk de meeste besmettingen gemeld. Daarna volgen Texas, Florida, New York en Georgia. Ook The New York Times meldt op basis van een eigen berekening dat de VS op meer dan 8 miljoen besmettingen zitten. De krant benadrukt wel dat de laatste coronacijfers zich moeilijk laten vergelijken met die van eerder dit jaar, omdat toen minder werd getest.