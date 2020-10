ING: bevolkingskrimp Amsterdam drukt lokale huizenprijzen

Door de coronacrisis krimpt de Amsterdamse bevolking, en dat zou weleens goed nieuws kunnen zijn voor diegene die een huis zoekt in de hoofdstad. Een afname van de vraag naar woonruimte drukt volgens economen van ING namelijk de huizenprijzen in de stad, omdat het aanbod van nieuwe woningen op de korte termijn niet afneemt.

Onderzoekers van de bank wijzen erop dat Amsterdam tussen januari en augustus per saldo 1900 inwoners verloor. Dat komt met name doordat er minder mensen vanuit het buitenland naar de stad migreren. Dat is weer het gevolg van alle reisbeperkingen die na de wereldwijde uitbraak van de coronavirus werden ingesteld.

Het wegblijven van migranten drukt de prijzen ook op een andere manier. Een aanzienlijk deel van deze nieuwkomers in Amsterdamse bestaat uit expats, die vergeleken met doorsnee Amsterdamse huishoudens een relatief hoog inkomen hebben. Die extra financiële ruimte versnelde mogelijk de stijging van de huizenprijzen. Nu deze koopkrachtige groep arbeidsmigranten slinkt, valt ook dit stuwende effect weg.

Tijdelijk

ING houdt er rekening mee dat ook in de rest van 2020 de bevolking van Amsterdam krimpt, gezien het hoge aantal coronabesmettingen in de stad. Toch zal de virusuitbraak slechts tijdelijk voor een dip in de vraag naar woningen in Amsterdam zorgen. Extra nadeel daarbij is dat het aanbod uiteindelijk ook krapper wordt, omdat bouwprojecten door de coronacrisis vertraging oplopen. Dat heeft juist weer een opdrijvend effect op de huizenprijzen.

In de voorbije jaren stegen de huizenprijzen in Amsterdam juist in hoog tempo. Huizen in de hoofdstad in de afgelopen twaalf jaar gemiddeld 55 procent duurder geworden. Landelijk stegen de gemiddelde huizenprijzen in dezelfde periode met 19 procent.