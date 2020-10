FBI onderzoekt buitenlandse betrokkenheid omstreden Biden-verhaal

De Amerikaanse federale politiedienst FBI onderzoekt of buitenlandse inlichtingendiensten betrokken zijn bij de e-mails waarop de rechtse tabloid The New York Post een omstreden artikel over de Democratische presidentskandidaat Joe Biden baseerde, meldt nieuwszender NBC op basis van twee ingewijde bronnen. De e-mails werden aangetroffen op een laptop in een reparatiezaak in Bidens thuisstaat Delaware. De FBI heeft de laptop in beslag genomen voor onderzoek.

The New York Post heeft gezegd dat het de bewuste e-mails heeft gekregen van Trumps advocaat Rudy Giuliani. In het eerste verhaal over de e-mails suggereert de tabloid dat er een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen toenmalig vicepresident Biden en een vertegenwoordiger van de Oekraïense aardgasmaatschappij Burisma, waar Bidens zoon Hunter toen werkte. Zowel Joe Bidens campagneteam als Hunter Bidens advocaat ontkennen dat die ontmoeting ooit heeft plaatsgevonden.

Het verhaal van The New York Post werd met veel scepsis onthaald. Twitter en Facebook besloten, tot woede van president Trump en de Republikeinen, om de circulatie van het verhaal te beperken.

The Washington Post meldt naar aanleiding van het verhaal bovendien dat de Amerikaanse inlichtingendiensten het Witte Huis vorig jaar hebben gewaarschuwd dat Russische inlichtingendiensten Giuliani proberen te gebruiken om misinformatie te verspreiden. De waarschuwing was gebaseerd op bronnen, waaronder onderschepte communicatie, waaruit bleek dat Giuliani tijdens een reis naar Oekraïne in december 2019 contact had met personen die gelieerd zijn aan Russische inlichtingendiensten.