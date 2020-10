Rechtbank velt vonnis in zaak zeilbootmoord

De rechtbank in Utrecht doet vrijdag uitspraak in de strafzaak tegen de 65-jarige Peter P. Hij zou zijn vrouw in september 2015 om het leven hebben gebracht op hun zeiljacht, dat op dat moment lag afgemeerd in een baai bij het Colombiaanse eiland Isla Grande. Hij ontkent en zegt dat zijn vrouw een overval door piraten niet heeft overleefd. Het Openbaar Ministerie heeft acht jaar cel tegen de gewezen dierenarts uit Heino geëist.