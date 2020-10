Herfstvakantie voor midden en zuiden, maar geen files verwacht

Het zal geen zwarte vrijdag of zaterdag worden, voorspelt Arnoud Broekhuis van de ANWB, maar verspreid over de dag verwacht hij wel meer drukte. ‘Dat is vanwege de wisseling in vakantiecentra”, legt hij uit, ‘maar het zal meevallen aangezien woon-werkverkeer niet op de weg zit”.

Aan de lage filecijfers ziet Broekhuis dat mensen gehoor geven aan de oproep om thuis te werken. Maar we blijven wel reizen en ‘het vakantie vieren in eigen land zie je op de weg terug”. ‘Over de hele dag gemeten is het niet veel minder druk, maar het verkeer is meer gespreid”, legt hij de cijfers uit. ‘Overdag en in de avondspits is er veel verkeer onderweg. Daarbij pakken veel mensen die normaal met het ov gaan, nu de auto.’

In de persconferentie dinsdagavond riep premier Mark Rutte vakantiegangers op zoveel mogelijk op de vakantieplek te blijven en voor reizen naar het buitenland de adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken op te volgen.