Vorige week 150 mensen meer overleden dan gewoonlijk

Vorige week zijn er naar schatting 2950 mensen overleden, ongeveer 150 meer dan verwacht voor deze periode. Volgens statistiekbureau CBS valt de hogere sterfte samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Het aantal overledenen is wel iets lager dan in de voorgaande week, toen er 2977 mensen doodgingen.

In week 41, van 5 tot en met 11 oktober, overleden volgens de cijfers in totaal 109 Covid-19-patiënten, in week 40 waren dat er 101. In week 39 waren het er nog 81. Het CBS benadrukt dat mogelijk niet iedereen met corona zich laat testen en dat daarnaast de registratie kan achterlopen, wat betekent dat het werkelijke aantal overleden mensen met corona waarschijnlijk hoger ligt.

Tijdens de eerste coronagolf was het sterftecijfer negen weken lang hoger dan normaal. Er overleden in totaal tijdens de eerste golf tienduizend mensen bij wie Covid-19 de vermoedelijke doodsoorzaak was. Daarna zakte het sterftecijfer. Halverwege augustus, in week 33 en 34 was het sterftecijfer ook hoger dan verwacht, vanwege de hittegolf.