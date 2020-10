EU-leiders spreken regelmatig videocontact over corona af

De 27 EU-leiders hebben hun eerste vergaderdag in Brussel afgesloten met het voornemen regelmatiger per video contact met elkaar te hebben over de aanpak van het coronavirus. Bondskanselier Angela Merkel zei na afloop dat de strijd tegen het coronavirus een ‘uitdaging voor alle regeringen is ‘. ‘We zullen allemaal hard moeten werken”, zei ze, ‘om het aantal patiënten te verminderen en geïnfecteerden af te zonderen om de verspreiding af te remmen.’

De 27 leiders spraken onder meer over het wederzijds erkennen van coronatests en eenduidige quarantaineregels in de EU op wetenschappelijke basis.