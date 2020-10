Veiligheidsregio onderzoekt ‘truc’ van sterrenrestaurant

De Veiligheidsregio Rijnmondveilig gaat kijken of de ‘truc’ die een Rotterdams sterrenrestaurant toepast om toch open te kunnen blijven wel is toegestaan. Het sterrenrestaurant Joelia aan de Coolsingel blijft toch mensen ontvangen omdat ze via het naastgelegen Hilton Hotel naar binnen kunnen. Voor 10 euro extra worden ze daar dan als hotelgast geregistreerd.