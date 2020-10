Woede in Kamer over trage afhandeling toeslagenaffaire

Kamerleden reageren verbijsterd, omdat een veelvoud van dat bedrag de afgelopen maanden is opgegaan aan bijvoorbeeld ambtenaren en consultants. Omdat de zogenoemde hersteloperatie vertraging heeft opgelopen, dreigt opnieuw een sobere kerst voor duizenden ouders die toch al jaren in financiële ellende zitten, waarschuwen ze.

"Er gebeurt gewoon te weinig", foetert SP-Kamerlid Renske Leijten. Zij noemt het "een grof schandaal" dat de herstelorganisatie, met een budget van een half miljard, dit jaar slechts een paar honderd van de waarschijnlijk tienduizenden gedupeerden kan helpen.

Ingewikkelder dan gedacht

CDA'er Pieter Omtzigt wijst erop dat de staatssecretaris in april nog beloofde dat dit jaar 5000 mensen geholpen zouden worden. "Het worden er driehonderd. In dit tempo doen we er honderd jaar over", verzucht hij. PVV'er Edgar Mulder noemt het "bizar en alle schaamte voorbij" dat nog maar zo weinig mensen compensatie krijgen.

"Ik realiseer me dat het langer duurt dan we allemaal zouden willen", zegt Van Huffelen. "Maar we zijn op weg om gedupeerde ouders echt te helpen hun leven weer op orde te krijgen", bezweert de bewindsvrouw. De aantallen mensen die hulp krijgen zullen "maand op maand toenemen", belooft zij.

Eerder dit jaar bleek al dat de afhandeling van de affaire, waarbij duizenden mensen ten onrechte beschuldigd werden van fraude met toeslagen en te maken kregen met hoge terugvorderingen, ingewikkelder is dan gedacht. Daardoor kunnen dit jaar veel minder mensen compensatie krijgen dan aanvankelijk was ingeschat.