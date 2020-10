Meer dan helft EU-landen ‘rood’ op nieuwe coronareiskaart

Meer dan de helft van de landen in de Europese Unie, plus het Verenigd Koninkrijk, hebben donderdag het label rood gekregen op een nieuwe Europese coronakaart. De kaart is uitgegeven nadat de EU-lidstaten dinsdag besloten hun aanpak van reisbeperkingen naar andere landen te coördineren als reactie op de nieuwe corona-uitbraken.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), een agentschap van de Europese Unie, houdt de kaart bij. Zeventien van de 31 landen die onder het ECDC vallen, kregen het label rood of overwegend rood. Ook Nederland kleurt rood op de kaart.

Overwegend rood betekent dat de gemiddelde dagelijkse besmettingsgevallen in de laatste veertien dagen 50 of hoger waren per 100.000 inwoners. Een rode beoordeling volgt als het veertiendaagse gemiddelde 150 gevallen of hoger per 100.000 is.

Groene beoordeling

Behalve de 27 EU-landen bestrijkt het ECDC het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Een groene beoordeling betekent dat het veertiendaagse meldingspercentage lager is dan 25 gevallen per 100.000 en oranje zijn de landen die tussen rood en groen vallen.

De lidstaten kwamen overeen om geen reisbeperkingen op te leggen aan reizigers uit regio’s die als ‘groen’ zijn beoordeeld, maar geen enkel land bereikte dat niveau geheel.

Vijf landen zonder beoordeling

Voor landen die rood en oranje zijn, zijn de lidstaten vrij om te beslissen welke maatregelen ze eventueel willen opleggen. Ze kunnen bijvoorbeeld reizigers die uit die landen komen, verplichten in quarantaine te gaan of een coronatest te ondergaan.

Vijf landen - Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Denemarken en IJsland - kregen geen beoordeling. De ECDC noemde een gebrek aan informatie als reden.