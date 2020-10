Republikeinen willen Twittertopman dagvaarden om blokkade artikel

De Republikeinen van president Trump willen Twitter-topman Jack Dorsey aan de tand voelen vanwege het besluit om een kritisch artikel over Trumps Democratische uitdager Joe Biden te blokkeren. De berichtendienst besloot woensdag de circulatie van het stuk uit het rechtse tabloid New York Post te beperken omdat het - in strijd met de huisregels - op gehackt materiaal zou zijn gebaseerd.

Volgens de Republikeinse senator Ted Cruz komt dit neer op ‘inmenging’ met de presidentsverkiezingen van 3 november. De justitiecommissie van de Senaat zal volgens hem dinsdag instemmen met een dagvaarding voor Dorsey. Hij zal dan tekst en uitleg moeten geven over ‘waarom Twitter zijn bedrijfsmacht misbruikt om de pers tot zwijgen te brengen”.

Ook Facebook heeft de verspreiding aan banden gelegd. Cruz’ collega Josh Hawley zei dat hij naast Dorsey ook Facebook-topman Mark Zuckerberg heeft gevraagd om opheldering te komen geven.

Trump boos

Trump had woensdag al boos gereageerd op het besluit van Twitter en Facebook om verspreiding van het artikel te vertragen. Daarin staat op basis van opgedoken e-mails dat Bidens zoon Hunter de invloed van zijn vader zo’n zes jaar geleden gebruikte toen hij voor de Oekraïense aardgasmaatschappij Burisma werkte.

Joe Biden, destijds vicepresident, zou zijn zoon te hulp zijn geschoten. Zijn campagneteam ontkent dat sprake is geweest van malversaties waarbij de presidentskandidaat en zijn zoon betrokken waren.

Uitleg had beter gemoeten

Dorsey zei al dat de blokkade van het New York Post-artikel beter had moeten worden uitgelegd en gecommuniceerd. Twitter blokkeerde overigens tijdelijk het account van Trumps campagneteam nadat daar een video was verschenen over het artikel. Daarin wordt gezegd dat Joe Biden een leugenaar is ‘die onze jaren heeft beroofd”.

Trump heeft gezegd dat de zaak zal eindigen in een ‘grote rechtszaak”.