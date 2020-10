Artiesten krijgen geld voor muziek op TikTok

Nederlandse artiesten krijgen voortaan een vergoeding als hun muziek gebruikt wordt in filmpjes op de populaire app TikTok. Het bedrijf achter de app heeft een deal gesloten met Buma/Stemra, de organisatie die de belangen van de houders van auteursrechten behartigt.

Hoeveel geld de artiesten, tekstschrijvers en uitgevers krijgen, is niet bekendgemaakt. ‘Buma/Stemra ontvangt overzichten van de gebruikte muziek om het repertoire te identificeren dat zij vertegenwoordigt. Dat doet Buma/Stemra niet alleen voor Nederland, maar voor alle landen waar TikTok actief is”, laten de partijen weten. Aan de hand van die overzichten zorgen Buma/Stemra en Tiktok ervoor ‘dat alle muziekauteurs en muziekuitgevers naar verhouding van het gebruik worden betaald”. De deal geldt ook voor muziek die in het verleden op TikTok is gebruikt.

Buma/Stemra sloot eerder al een vergelijkbare deal met YouTube.