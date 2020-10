Winkeliers: maak openingstijden nu zo ruim mogelijk

Eén van de nieuwe coronamaatregelen is dat winkels in plaats van om 22.00 uur nu om uiterlijk 20.00 uur dicht moeten zijn. Echter, in veel gemeenten zijn de winkels al eerder dicht dan 20.00 uur.

‘Wij horen verschillende verhalen over een dreiging met boetes voor winkels die na 18.00 uur nog open zijn en de dreiging dat lokaal een sluiting na 18.00 uur wordt afgedwongen”, laat RND-directeur Eus Peters weten. Hij vindt dat een verkeerde gang van zaken en roept winkeliersverenigingen, vastgoedpartijen en gemeenten op om lokaal het gesprek aan te gaan.

In het kader van spreiding zou het nu juist goed zijn als mensen ook in de rustige avonduren naar de winkelstraat kunnen. Ondernemers staat het wettelijk bovendien vrij om van maandag tot en met zaterdag tot 20.00 uur open te zijn, benadrukt Peters. Over de zondag gelden verspreid over het land verschillende afspraken.