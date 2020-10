Londen ‘teleurgesteld en verbaasd’ over uitkomst EU-top

De Britse regering is teleurgesteld in de stellingname van de EU-leiders over de onderhandelingen over een handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk. De Britse hoofdonderhandelaar David Frost maakt daaruit op dat de EU niet langer ‘intensief’ wil onderhandelen over de toekomstige betrekkingen met zijn land en spreekt daarover zijn ‘verbazing’ uit.