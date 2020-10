Ook YouTube doet QAnon in de ban

In navolging van Facebook doet ook YouTube de omstreden beweging QAnon in de ban. De videodienst van Google wil geen vehikel zijn voor schadelijke samenzweringstheorieën, met name als die worden gebruikt om geweld tegen individuen of groepen te rechtvaardigen.

Het Amerikaanse bedrijf kondigde de verdere aanscherping van het beleid aan in een blog. De handhaving begint direct en wordt de komende weken verder opgevoerd.

Aanhangers van QAnon denken dat leden van de Amerikaanse elite betrokken zijn bij een complot tegen president Trump. Ze baseren zich op berichten van een zekere ‘Q’, een anonieme gebruiker van een internetforum.

Pizzagate

YouTube heeft de afgelopen twee jaar al tienduizenden QAnon-video’s en honderden aan de beweging verwante kanalen offline gehaald. Het bedrijf noemt ook ‘Pizzagate’ als een schadelijke samenzweringstheorie. De bedenkers van die theorie beweerden zonder enig bewijs dat vanuit een pizzeria in Washington seksslaven werd verhandeld, waarbij toenmalig presidentskandidate Hillary Clinton betrokken zou zijn. Een gewapende man loste schoten in de pizzeria nadat hij het nepnieuws erover online had gelezen. Er vielen overigens geen gewonden.

Youtube wijst erop dat context van belang is. Posts waarin geen personen of groepen als doelwit worden genoemd of worden lastiggevallen kunnen online blijven.

Facebook liet in een aanscherping een week geleden weten pagina’s, groepen en Instagram-accounts van QAnon te verwijderen. Ook Twitter treedt sinds kort harder op tegen haatdragende berichten.