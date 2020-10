'Defensie is laat met zijn toekomstvisie'

Defensie moet moderniseren om in 2035 een "slimme, technologisch hoogwaardige organisatie" te zijn. De huidige organisatie kan nieuwe dreigingen niet aan. Er moeten miljarden extra naar Defensie om de koerswijziging te realiseren, er moet worden gespecialiseerd en meer in Europa worden samengewerkt.

Volgens Chris Stoffer (SGP) piept en kraakt de krijgsmacht al lang. Hij wil dat er nu geld voor het militaire apparaat wordt uitgetrokken zodat in elk geval in 2030 aan de NAVO-norm wordt voldaan. "Met goede intenties winnen we geen oorlog."

Niet realistisch

SP'er Sadet Karabulut ziet Bijleveld "net voor het einde van haar ministerschap" met een visie komen. Ze ziet geen oplossing daarin voor het grote personeelstekort. Om de visie helemaal uit te voeren is structureel maximaal 17 miljard euro nodig. "Totaal niet realistisch wensdenken."

Zulke grote extra investeringen ziet ook Joël Voordewind van regeringspartij ChristenUnie in deze economisch zware tijden er niet zo snel van komen. Wel moet er meer gebeuren om richting NAVO-norm te groeien vanwege de toenemende onveiligheid.

De minister maakt geen keuze maar wil structureel wel vele miljarden extra, aldus Tom van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks). Er moet volgens hem bij Defensie nadruk komen te liggen op een geavanceerde hoogtechnologische marine, de cybermacht en een ondersteunende luchtmacht in nauwe samenwerking binnen EU.