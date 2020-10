EU-parlement houdt vast aan hogere meerjarenbegroting

Het Europees Parlement blijft zijn poot stijf houden in de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting (MFK) van 2021 tot en met 2027. Het wil 39 miljard euro meer dan de door de EU-leiders in juli zwaarbevochten ruim 1.800 miljard euro inclusief een coronaherstelfonds. Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli vindt dat het parlement, dat het MFK moet goedkeuren, al genoeg water bij de wijn heeft gedaan. De lidstaten zijn aan zet om een compromis te kunnen bereiken, heeft hij de leiders op hun top in Brussel gezegd.