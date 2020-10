Limburg: vertrek BMW uit VDL-Nedcar is verschrikkelijk nieuws

De provincie Limburg is teleurgesteld in het aangekondigde vertrek van BMW bij autofabriek VDL Nedcar in Born. De Limburgse gedeputeerde Joost van den Akker (VVD) sprak donderdag van ‘verschrikkelijk nieuws”. De provincie blijft zich inzetten om de duizenden banen in de automotive sector te behouden. Daarover heeft Van den Akker gesproken met het ministerie van Economische Zaken en met VDL Nedcar.