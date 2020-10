‘Genoeg steun in Senaat voor Amy Coney Barrett als opperrechter’

Rechter Amy Coney Barrett heeft genoeg steun van de Amerikaanse Senaat voor haar benoeming tot opperrechter in het Hooggerechtshof. Dat zei de leider van de Republieken in de Senaat, Mitch McConnell, donderdag.

McConnell verwacht haar nominatie op 23 oktober aan de Senaat voor te leggen. ‘We hebben de stemmen”, zei hij in Kentucky nadat hij zijn stem had uitgebracht voor de presidentsverkiezingen van 3 november.

Hij zei te verwachten dat de juridische commissie van de Senaat de nominatie van Barrett op 22 oktober goedkeurt en dat het de volgende dag aan de voltallige Senaat zal worden voorgelegd.

Laatste hoorzitting

Als de Senaat, die een Republikeinse meerderheid heeft, instemt volgt Barrett de onlangs op 87-jarige leeftijd overleden progressieve Ruth Bader Ginsburg op als opperrechter. De conservatieve meerderheid in het hof wordt daarmee verder versterkt.

Donderdag is de vierde en laatste dag van een hoorzitting in de Senaat met Barrett. Tijdens de verhoren hield ze zich vooral op de vlakte over onderwerpen die de Amerikaanse politiek diep splijten. Zo wilde Coney Barrett woensdag geen uitsluitsel geven op de vraag of president Trump zichzelf gratie kan verlenen voor eventuele misdaden. Dinsdag werd de kandidaat-rechter al bevraagd over haar standpunten over onder meer abortus en de zorgverzekeringswet van de Obama-regering.