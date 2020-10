Von der Leyen verlaat EU-top voor nieuwe quarantaine

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft de EU-top in Brussel verlaten en gaat opnieuw in quarantaine. Een van haar naaste medewerkers blijkt besmet met het coronavirus. Ze heeft zelf negatief getest, zei Von der Leyen op Twitter, ‘maar uit voorzorg verlaat ik de top onmiddellijk om in zelfisolatie te gaan”.