Teeven zag Astrid Holleeder als vooruitgeschoven post van broer

Voormalig officier van justitie Fred Teeven heeft zich in de jaren negentig geruime tijd verzet tegen de toetreding van Astrid Holleeder tot de strafadvocatuur. Hij zag Astrid als ‘vooruitgeschoven post’ van haar broer. Samen met toenmalig hoofdofficier in Amsterdam Hans Vrakking hield hij de inschrijving op het tableau van Astrid een tijd lang tegen.

Dat verklaarde Teeven donderdag als getuige in het proces in hoger beroep tegen Willem Holleeder, in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Holleeder is veroordeeld tot een levenslange celstraf wegens het uitvaardigen van een reeks moordopdrachten. Hij ontkent. Astrid is een van de belangrijkste getuigen in de zaak tegen haar broer, samen met zijn andere zus Sonja.

De bezwaren tegen Astrid als advocaat werden voor een deel gevoed door informatie van de criminele inlichtingendienst van de politie, zei Teeven. ‘Astrid gaat voor haar broer de advocatuur in en dan gaat ze klusjes voor hem opknappen”, zo vatte hij die informatie samen. Teeven en Vrakking, die in 2018 is overleden, vreesden dat Astrid ‘een rechtstreekse lijn naar buiten’ zou vormen als zij als advocaat verdachten in voorarrest zou bezoeken. ‘Daar hadden wij geen behoefte aan.’

Crimefighter

Het verzet van Teeven tegen Astrid als advocaat heeft hem geen warme band met haar opgeleverd, erkende hij. Astrid heeft op haar beurt gezegd dat Teeven haar broer jarenlang ‘uit de wind’ heeft gehouden. ‘Dat klopt niet. Ik kom Holleeder vanaf 1983 tegen en heb hem nooit uit de wind gehouden.’

Holleeder probeert in hoger beroep aannemelijk te maken dat er anderen achter de moorden hebben gezeten waarvoor hij verantwoordelijk wordt gehouden. Aan de hand van getuigenverklaringen, waaronder die van Teeven, pogen hij en zijn advocaten die ‘alternatieve scenario’s’ in te kleuren. De scenario’s grijpen terug op jarenlange, complexe Nederlandse misdaadgeschiedenis. Teeven geldt op dat gebied als een specialist, omdat hij als zogeheten ‘crimefighter’ jarenlang op misdaadkopstukken heeft gejaagd. Hij was ook betrokken bij eerder groot onderzoek tegen Holleeder.

Geheimhoudingsplicht

In het verhoor van Teeven kwam een keur aan onderzoeken en bekende en minder bekende onderwereldfiguren voorbij. Omdat veel van de vragen over een ver verleden (soms langer dan 25 jaar geleden) gingen, kon de oud-officier niet overal antwoord op geven. Ook door zijn geheimhoudingsplicht kan hij niet altijd man en paard noemen.

Teeven (62) was in de periode 1993-2006 officier van justitie. Later werd hij staatssecretaris van wat toen nog het ministerie van Veiligheid en Justitie heette.