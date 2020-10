‘Tweet van Trump gaf Taliban overhand bij onderhandelingen’

Een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump waarin wordt aangekondigd de Amerikaanse troepen tegen kerst uit Afghanistan terug te halen, heeft de opstandige Taliban de overhand gegeven bij de onderhandelingen. Dat zegt het hoofd van de vredesonderhandelingen van Afghanistan tegen de krant Financial Times.

Trump plaatste het bericht vorige week, uren nadat zijn nationale veiligheidsadviseur zei dat Washington begin volgend jaar zijn troepen in Afghanistan zou terugbrengen tot 2500 militairen. De Taliban hebben de aankondiging verwelkomd.

‘Niemand heeft enige duidelijkheid verschaft”, zei Abdullah Abdullah, het hoofd van de Hoge Raad voor Nationale Verzoening in Afghanistan, in een interview dat donderdag door de Financial Times werd gepubliceerd. De Taliban ‘zien er misschien hun voordeel in’ en komen met geweld terug als de Verenigde Staten zich terugtrekken, zei hij.

Vredesgesprekken

De Verenigde Staten hadden in februari tijdens gesprekken in Qatar afspraken gemaakt met de Taliban over een geleidelijke beëindiging van de strijd, met het doel tot een wapenstilstand en vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse partijen te komen. Vredesgesprekken zijn vorige maand van start gegaan.

De Taliban hebben hun aanvallen op buitenlandse militairen vrijwel stopgezet, maar blijven vechten tegen de Afghaanse strijdkrachten. Diplomaten hebben gewaarschuwd dat het toenemende geweld het vertrouwen ondermijnt dat nodig is voor succesvolle vredesbesprekingen.

Een woordvoerder van de Taliban en een onderhandelaar van de Afghaanse regering zeiden dat de onderhandelingen nog steeds lopen.