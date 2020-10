Cel en tbs voor ontuchtplegende zwemleraar

De 22-jarige Matthew A. is donderdag veroordeeld tot een celstraf van 360 dagen en tbs met voorwaarden, voor ontucht met negen jongetjes die hij zwemles gaf en het bezit van een grote collectie kinderporno. De celstraf staat gelijk aan de periode die hij al in voorarrest zat, de tbs-maatregel kan dus gelijk ingaan.

De rechtbank in Arnhem heeft A. ook nog een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd, die ervoor zorgt dat hij ook na afloop van de tbs-maatregel langdurig onder toezicht kan blijven staan.

A. was net klaar met zijn jeugd-tbs-behandeling voor eerdere zedendelicten, toen hij stage ging lopen bij een Arnhemse zwemvereniging. Tussen januari en eind mei 2019 kneep en betastte hij als aspirant-zwemleraar onder water de jongetjes van 6, 7, en 8 jaar in hun zwembroek. Dat gebeurde veelal afgezonderd van de groep tijdens het ondersteunen bij schoolslag in het diepe en terwijl verderop ouders aan de rand van het bad stonden te kijken. Omdat het onder water gebeurde, zagen zij echter niets.

De rechtbank neemt het A. zeer kwalijk dat hij misbruik heeft gemaakt van het overwicht dat hij had op de jongetjes door het leeftijdsverschil, het vertrouwen dat de jongetjes op dat moment in hem hadden en hun kwetsbaarheid. Zij konden immers geen van allen zwemmen en werden meegenomen naar het diepe.